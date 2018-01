Pub

Um suicida fez-se explodir na entrada do edifício da ONG

Pelo menos uma pessoa morreu e 11 ficaram hoje feridas num ataque suicida à sede da organização não-governamental Save The Children em Jalalabad, Afeganistão, disse uma fonte do governo local.

"Por volta das 09:10 (04:40 em Lisboa) um veículo armadilhado, conduzido por um bombista suicida, explodiu junto à entrada do complexo da organização Save de The Children abrindo passagem a um grupo de homens armados", disse à France Presse um porta-voz do governo provincial de Jalalbabd, Attaullah Khoqyani.

Por outro lado, uma testemunha referiu que um homem armado com um lança-foguetes RPG disparou contra a porta principal das instalações.

O ataque de Jalalabad acontece quatro dias após um atentado em Cabul, reivindicado por talibãs e que fez pelo menos vinte mortos, 14 dos quais estrangeiros.

O ataque não foi ainda reivindicado, mas quer os rebeldes talibã quer os combatentes do grupo radical Estado Islâmico estão ativos na província de Nangarhar.