Christine Ford: "Tenho 100 por cento de certeza" de que foi Kavanaugh

Kavanaugh entre mulheres: as acusadoras, as senadoras e a interrogadora

Na audição desta tarde no Comité Judicial do Senado norte-americano, Christine Blasey Ford, a primeira mulher - já são três - a acusar o juiz Brett Kavanaugh de abusos sexuais disse que estava "apavorada", numa declaração de abertura emocional. Questionada sobre se não se teria equivocado na identidade do agressor, a psicóloga foi perentória:"Tenho 100 por cento de certeza."

Blasey Ford acusa o candidato nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal dos EUA de a ter agredido sexualmente. Os abusos terão acontecido quando os dois estavam no liceu. Kavanaugh nega as acusações.

Os republicanos cederam os seus períodos de perguntas - com duração de cinco minutos - a uma procuradora veterana, Rachel Mitchell. Os democratas estão a questionar Blasey, que negou poder ter-se "equivocado" na identidade do seu agressor.

Durante o interrogatório, Christine Blasey Ford descreveu as consequências prolongadas de ter sido atacada na adolescência - na altura dos acontecimentos, Mark Judge, um amigo de Kavanaugh, estava presente -, e disse ter ficado com sequelas do incidente traumático. E que a sua memória guardava essa lembrança. Questionada sobre qual o momento que recordava respondeu: "O riso, o riso ruidoso entre os dois, enquanto se divertiam à minha custa". "Estava debaixo de um deles enquanto os dois riam", acrescentou.

Numa declaração emocionada, a psicóloga, de 51 anos, recordou o que viveu numa festa em 1982 em que estava presente o juiz, "o rapaz que me agrediu sexualmente", assegurou.

Contou que pensou que Kavanaugh a fosse matar quando lhe tapou a boca com a mão para silenciar os seus gritos.

Questionada sobre se a decisão de acusar o juiz Kavanaugh tinha motivações políticas, Blasey Ford respondeu que "não". Afirmou, no entanto, que deviam escolher outro juiz para o Supremo.

Durante o seu testemunho, Christine Blasey Ford não escondeu o nervosismo. "Estou aqui hoje não porque quero estar. Estou apavorada", afirmou.

A audição à psicóloga terminou e durou cerca de quatro horas. Segue-se o juiz Kavanaugh.

Notícia em atualização