Indígenas compram cataratas da série "Twin Peaks" por 112 milhões

As Snoqualmie Falls estão situadas na região de Puget Sound, no Estado de Washington.

Ficaram conhecidas por servirem de pano de fundo a uma das séries mais emblemáticas da década de 1990. Por causa de "Twin Peaks", história assinada por David Lynch, as cataratas de Snoqualmie ficaram conhecidas mundialmente. Agora regressam aos seus legítimos donos: a tribo indígena que dá nome à queda de água.

A tribo Snoqualmie comprou as cataratas, além de um hotel, um spa e 19 hectares de terreno, pelo valor de 112 milhões de euros. Foi um acordo considerado histórico - escreve o El País - uma vez que o local era agora propriedade de uma outra tribo, os muckleshoot, que comprara as cataratas e todo o turismo circundante em 2007.

""Esta compra representa o trabalho contínuo da tribo Snoqualmie para recuperar as suas terras tradicionais e permitirá que o povo Snoqualmie cuide adequadamente das suas cataratas sagradas", disse Robert de Los Angeles, presidente da tribo, através de um comunicado divulgado na sexta-feira.

O objetivo da tribo é partilhar com quem os visita a "poderosa conexão" que é transmitida pela queda de água com uma altura de 82 metros de altura e que atrai mais de 1,5 milhão de visitantes e mitómanos por ano.

Agora, a tribo Snoqualmie diz que "enriquecerá" a experiência do cliente no hotel com um spa de luxo, e pretende partilhar a história da tribo que originalmente ocupava aquela região.

A compra assinala o 20.º aniversário do reconhecimento federal dos Snoqualmie como uma tribo.