Índice de Desenvolvimento Humano global cai pela primeira vez

Distribuição de máscaras na capital do Iémen. As crianças dos países mais pobres estão mais vulneráveis às ondas de choque da pandemia.

As consequências da pandemia do novo coronavírus fazem sentir-se em todo o mundo e não se limitam à saúde. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede os níveis de saúde, educação e qualidade de vida dos países desde 1990, deverá pela primeira vez apresentar uma quebra.

"O mundo assistiu a muitas crises nos últimos 30 anos, incluindo a crise financeira mundial de 2007-09. Cada uma delas atingiu duramente o desenvolvimento humano mas, globalmente, os ganhos de desenvolvimento acumulados a nível mundial aumentaram de ano para ano. O covid-19 - com o seu triplo impacto na saúde, educação e rendimento - pode alterar esta tendência", comentou Achim Steiner, administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento., a agência responsável pelo estudo do IDH.

Steiner baseia-se num relatório divulgado na quarta-feira sobre os efeitos da crise. Para tal, o relatório baseou-se em modelos com um IDH ajustado com a dimensão da educação modificada para contemplar os efeitos do encerramento das escolas e das medidas de mitigação da pandemia e que incluem as previsões do Produto Nacional Bruto (PNB) per capita para 2020.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As simulações sugerem "um declínio brutal e sem precedentes do desenvolvimento humano". Com quase nove em cada 10 estudantes fora da escola e "com recessões profundas na maioria das economias (incluindo uma queda de 4% do PNB per capita a nível mundial)", a queda no índice "seria equivalente a apagar todos os progressos no desenvolvimento dos últimos seis anos".

A confirmar-se a projeção, será a primeira vez que o IDH cai para valores negativos, em termos globais, desde o ano inaugural em que apresentou resultados, 1991.

Os autores ressaltam que, caso as condições de acesso às escolas sejam restabelecidas, as variáveis relacionadas com a educação recuperariam de imediato, ao contrário da dimensão do rendimento, dependente da evolução da recuperação económica pós-crise.

Internet reduz queda do IDH

As simulações mostram também a importância de promover a equidade. "Num cenário com um acesso mais equitativo à internet - em que cada país colmata o fosso com os líderes na categoria de desenvolvimento humano - o declínio do desenvolvimento humano seria reduzido para mais de metade", lê-se no relatório.

Aliás, em matéria de desigualdades, o caso da educação é paradigmático. Em resultado do encerramento do ensino primário, 60% das crianças deixaram de receber educação. Mas, numa análise mais aprofundada, esta média esconde enormes diferenças que espelham o fosso digital no planeta. O abandono escolar afeta na realidade 20% das crianças em países com um elevado IDH e 86% em países com um baixo IDH.

O relatório aponta para o agravamento de outros problemas, os efeitos da pandemia que ainda vão reproduzir-se, como as 6 000 mortes diárias de crianças evitáveis, o agravamento das desigualdades de género ou o aumento da violência doméstica, num mundo em que 30% aceita que os homens batam nas mulheres.

Equidade é palavra-chave

"Esta crise mostra que, se não conseguirmos levar a equidade para o conjunto de ferramentas políticas, muitos ficarão ainda mais para trás. Isto é particularmente importante para as 'novas necessidades' do século XXI, como o acesso à internet, que nos está a ajudar a beneficiar da teleducação, da telemedicina e do teletrabalho", afirma o português Pedro Conceição, diretor do Gabinete de Estudos de Desenvolvimento Humano do PNUD, no site da agência.

O PNUD apela à comunidade internacional para que invista na capacidade dos países em desenvolvimento para enfrentarem a crise.

E em consonância com o plano das Nações Unidas para a resposta socioeconómica à crise do covid-19, é destacada a importância de uma governação responsável, equitativa em termos de género e orientada para a proteção do meio ambiente, a partir da qual se possa construir uma "nova normalidade".

Alterações climáticas na equação

Nessa resposta, "uma abordagem sistémica - mais do que uma abordagem setorial - é essencial". O relatório cita um inquérito recente realizado em 14 países que concluiu que 71% da população mundial consideram que as alterações climáticas são uma crise tão grave como a pandemia, com dois terços a apoiar ações governamentais para dar prioridade às alterações climáticas durante o período de recuperação.

O relatório, intitulado "Covid-19 e o desenvolvimento humano: avaliar a crise, perspetivar a recuperação" termina com uma nota de otimismo: "Sobretudo, a crise é um forte alerta para o facto de que é improvável que a humanidade se mantenha saudável num planeta doente. Por nossa conta e risco ignoramos a nossa rutura da natureza . Mas a crise mostrou o potencial dos seres humanos para agirem em conjunto para fazer face a um desafio global comum."

E conclui: "Sim, a resposta foi irregular, fragmentada e incoerente, mas praticamente em todo o lado milhares de milhões de pessoas mudaram o seu comportamento para enfrentar uma ameaça comum. Isto deixou bem claro que - das alterações climáticas e extinção biológica de espécies até às desigualdades crescentes em matéria de reforço das capacidades - enfrentar outros desafios coletivos está ao nosso alcance."