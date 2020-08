Índia ultrapassa os três milhões de casos

I. México com mais de 60 mil mortes

A Índia registou 69 239 novas infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde indiano, ultrapassando os três milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.

O total de infeções é agora de 3 044 940, de acordo com o último balanço da Universidade Johns Hopkins.

A doença provocou já 56 706 mortes no país, 912 das quais nas últimas 24 horas.

Cerca de 2,2 milhões de pessoas recuperaram da doença desde que o primeiro caso foi diagnosticado no país, em finais de janeiro.

A Índia tem o terceiro maior número de casos de covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil, e é o quarto país com o maior número de mortes no mundo.

O México ultrapassou no sábado as 60 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e os 550 mil casos desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço das autoridades mexicanas.

Só nas últimas 24 horas, o país registou 644 mortes causadas pela doença e 6482 infeções, elevando o total desde que o primeiro o caso foi diagnosticada, em finais de fevereiro, para 60 254 óbitos e 556 216 casos.

As 60 mil mortes representavam "o cenário catastrófico" antecipado em junho pelo responsável mexicano pelas políticas contra a pandemia, o subsecretário da Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell.

As autoridades sanitárias informaram ainda que há 83 146 casos suspeitos à espera do resultados de testes laboratoriais.

A capital mexicana e os estados do México, Guanajuato, Tabasco e Veracruz têm o maior número de casos confirmados desde o início da epidemia, representando, em conjunto, cerca de 40% do total do país.