Independentistas catalães expulsos pela polícia francesa mudam local de protesto

Após a expulsão do território francês, com a intervenção da polícia deste país que deteve 18 pessoas, o Tsunami democrático pediu aos manifestantes que se concentrassem novamente, alguns quilómetros mais abaixo, desta vez do lado espanhol, perto da povoação de La Jonquera.

Os independentistas estão a tentar manter o bloqueio da circulação de pessoas e mercadorias entre os dois países.

Entretanto, a polícia regional revelou que tinha detido uma pessoa também envolvida nos protestos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ação de "desobediência pacífica" sancionada pelos líderes políticos separatistas catalães começou na segunda-feira, 11 de novembro, e deveria demorar três dias.

O grupo clandestino "Tsunami Democrático" foi responsável por uma série de ações de protesto, alguns violentos, desde a condenação há um mês de 12 líderes separatistas catalães pelo seu envolvimento em 2017 na tentativa de autodeterminação desta região espanhola.