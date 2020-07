Incêndio de grande dimensão atinge aeroporto de Liège

Um incêndio "bastante grande" deflagrou no aeroporto de Bierset, em Liège, na Bélgica durante a noite desta quarta-feira. Os bombeiros conseguiram dominar o fogo que não provocou feridos mas suspendeu as operações de voo no aeroporto.

O fogo, que começou às 22.30 (21:30 em Portugal), atingiu um edifício entre o terminal de passageiros e a parte petrolífera do aeroporto, foi confirmado pelo diretor de comunicação do Aeroporto de Liège ao jornal belga Le Soir. Todas as operações foram suspensas no aeroporto.

Os bombeiros do aeroporto e de Liège estão no local. Não há feridos a registar e nenhuma aeronave foi afetada.

