Impeachment. Trump convidado para audição a 4 de dezembro

"Seguimos as ordens do presidente". Embaixador arrasa Trump no inquérito de destituição

A comissão judicial da Câmara dos Representantes convidou esta terça-feira Donald Trump ou os seus advogados a "participar" na audição de 4 de dezembro, que marca uma nova fase do inquérito com vista à destituição do presidente norte-americano.

"Espero que o senhor ou os seus advogados aceitem participar nesta audição", escreveu-lhe o congressista democrata Jerry Nadler, que preside a esta comissão encarregada de redigir o líbero acusatório de Trump.

A audição incide sobre a questão da eventual ocorrência de "alta traição e delitos graves", considerados na Constituição.

A sessão, anunciada na terça-feira, vai contar com a presença de peritos que vão analisar a base constitucional para a eventual destituição do presidente.

O presidente da comissão adiantou que vai "explorar o quadro existente para responder a alegações sérias de uma conduta [do Presidente] que possa conduzir à destituição".

A audição na comissão judicial vai ocorrer em simultâneo com a apresentação, pela comissão das Informações, do seu relatório com as provas das relações de Trump com a Ucrânia.

Esta comissão da Câmara dos Representantes realizou ao longo de duas semanas audições centradas nos pedidos de Trump ao seu homólogo ucraniano para que mandasse investigar o antigo vice-presidente Joe Biden e o seu filho, enquanto fazia depender a prestação de ajuda militar a este país da realização desta investigação.

Trump e os seus advogados foram convidados e participar na audição e a fazer um pedido para questionar as testemunhas.

Pede-se que Trump participe "de uma forma consistente com o decoro"

A comissão divulgou uma carta de Nadler a Trump, em que aquele dizia que esperava que este participasse, "de uma forma consistente com o decoro e a natureza solene do trabalho que se está a fazer".

"O presidente tem de escolher: ter esta oportunidade para ser representado nas audições ou pode parar de se queixar do processo de destituição", afirmou Nadler, num comunicado, citado pela Reuters. "Espero que ele escolha participar", desejou o congressista democrata.

A comissão deu o prazo de até 1 de dezembro para Trump responder.

O multimilionário septuagenário (73 anos) está sob investigação do Congresso num inquérito para a sua destituição ('impeachment'), acusado de abuso de poder no exercício do cargo.

Trump é suspeito de ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a investigar uma empresa ucraniana da qual foi administrador o filho do ex-vice-presidente Joe Biden, seu eventual rival político nas eleições de 2020, em troca de uma ajuda militar dos EUA.

O 45º Presidente norte-americano, em funções desde 20 de janeiro de 2017, qualificou a investigação como uma "caça às bruxas".

As audições públicas do inquérito começaram em 13 de novembro.

Se as conclusões do inquérito forem aprovadas por maioria simples na Câmara dos Representantes, o processo segue para o Senado, sendo então necessária uma maioria de dois terços para a destituição do Presidente.