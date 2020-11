Homem com roupas medievais e uma espada mata duas pessoas no Quebeque

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque com uma espada durante a noite de sábado para domingo no Quebeque, no Canadá. O suspeito, um homem na casa dos 20 anos, foi detido. De acordo com as autoridades, estava vestido com roupas medievais.

A polícia recebeu o alerta cerca das 22.30, indicando que havia uma pessoa esfaqueada próximo do Parlamento do Quebeque. Três mulheres encontraram a vítima caída, esfaqueada no torso. O atacante já não estava no local, tendo continuado a pé e feito as outras vítimas pelo caminho.

Dezenas de agentes foram destacados, numa tentativa de encontrar o suspeito, com as autoridades a apelar às pessoas para que ficassem em casa. O carro do suspeito foi encontrado próximo, com o motor ainda a trabalhar e com bidões de gasolina no interior, assim como a capa de uma espada, com uma lâmina de cerca de 90 centímetros de comprimento, segundo o jornal Le Soleil.

O homem foi detido já perto das 01.00, tendo também sido levado para o hospital. Estava descalço, com aparente hipotermia, e não terá oferecido resistência, de acordo com a mesma fonte.

Ainda não é conhecido o motivo do ataque da noite de Halloween, mas o mesmo jornal diz que o suspeito estaria a planeá-lo há um ano e meio. Além dos dois mortos, há cinco feridos, que não estão em estado grave.