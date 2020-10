Homem cai ao tirar foto e polícia encontra outros ossos humanos ao recuperar corpo

Um jovem de 25 anos morreu quando tirava fotografias no Glen Canyon, no Arizona, caindo pelo menos 30 metros e deslizando outros 50 ao longo da encosta. Quando foram recuperar o corpo, as autoridades norte-americanas encontraram ossos humanos, segundo o Serviço Nacional de Parques dos EUA.

O acidente aconteceu no domingo. De acordo com o Serviço Nacional de Parques, o alerta para a queda foi dado cerca das 09.00. "A vítima sofreu um trauma grave e não mostrava sinais de vida após a queda", indicaram as autoridades, explicando que um responsável da polícia fez rapel até chegar ao local pouco antes das 09.30 e confirmou que o jovem estava morto.

A vítima foi identificada como Orlando Serrano-Arzola, de Phoenix, no Arizona.

Na recuperação do cadáver, as autoridades fizeram outra descoberta: ossos. Mais tarde confirmaram que são humanos. Uma investigação já foi lançada pela polícia local.