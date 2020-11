"Homem avião" francês Vince Reffet morre durante treino no Dubai

O "homem avião" Vince Reffet, autor de façanhas espetaculares com o seu colega dos Soul Flyers, Fred Fugen, morreu nesta terça-feira num acidente durante um treino, declarou um porta-voz da Jetman Dubai.

Vince Reffet, de 36 anos, ficou conhecido por ter entrado num avião em pleno voo em 2017, mas também por ter saltado da mais alta torre do mundo, a Burj Khalifa (828 m), no Dubai, ou por voar ao lado do esquadrão militar acrobático Patrulha da França em 2016.

"Com uma tristeza inimaginável anunciamos a morte do piloto Jetman, Vincent (Vince) Reffet, que faleceu esta manhã, 17 de novembro, durante um treino no Dubai", declarou à AFP o porta-voz da Jetman Dubai, Abdalá ben Habtour.

O acidente, que ocorreu na base da Jetman no deserto nos arredores da cidade, está a ser investigado, disse Abdalá ben Habtour.

As façanhas do atleta, ex-membro da equipa de paraquedismo da França e associado há 20 anos à Fugen, tornaram-se virais no início do ano, com um vídeo dele a descolar do solo e voar até 1800 metros de altitude no Dubai, um feito a nível mundial.

Segundo os organizadores, Vince Reffet sobrevoou alguns metros sobre as águas do Golfo. Em 8 segundos alcançou 100 metros de altura, em 12 segundos estava nos 200 m, aos 19 voava a 500 m e atingiu os 1000 metros aos 30 segundos a uma velocidade média de 240km/h. No final de um voo de 3 minutos, em que fez um loop a 1800 metros de altitude, Vince Reffet abriu o paraquedas a 1500 m antes de aterrar no Skydive Dubai.

Para realizar esse feito, Reffet voou com uma asa delta de fibra de carbono impulsionada por quatro mini-motores de reação. Controlado pelo corpo humano, este equipamento permite que o 'Jetman', como é conhecido, atinja velocidades até 400 km/h, plane, mude de direção e faça 'loopings'.

Com o seu colega Fred Fugen, atravessou no final de 2019 o famoso "Portão do Céu", uma enorme brecha de 130 metros de altura por 30 de largura, no parque montanhoso do Monte Tianmen, localizado na província de Hunan, sul da China.