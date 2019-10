Ataque a esquadra de Paris. Quatro polícias mortos e o atacante foi abatido

Quatro polícias foram mortos num ataque esta manhã na sede da polícia de Paris, agredidos por um funcionário civil que foi abatido por um agente, noticiou a imprensa francesa.

O ataque, que ocorreu cerca das 13:00 locais (12:00 em Lisboa) na prefeitura de polícia de Paris, sede das forças policiais na capital de França, foi perpetrado por um homem que utilizou uma arma branca.

O autor, abatido a tiro por um agente no local, era surdo-mudo e funcionário no serviço de informática do Departamento dos Serviços Secretos da Polícia, segundo a imprensa francesa. "Era um administrativo, que tinha mais de 20 anos de serviço. Fazia parte da direção dos serviços secretos. Não era problemático. Já foi montada uma célula de apoio psicológico", explicou à LCI Loïs Travers, secretário-geral do órgão local do sindicato da polícia Alliance.

De acordo com a AFP, os investigadores exploram a pista de um conflito pessoal.

A prefeitura de polícia de Paris situa-se no centro histórico da capital francesa, perto da Catedral de Notre Dame e em frente do Palácio de Justiça.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, acompanhado pelo ministro do Interior, Christophe Castaner, estão no local, refere o canal de televisão.

As estradas perto do local onde o ataque aconteceu, em Île de la Cité, estão encerradas ao trânsito, bem como a estação de metro localizada perto da esquadra.

