Homem arrisca-se em lago gelado para salvar veado. Veja o vídeo

Aconteceu no estado norte-americano de Wisconsin. dias antes do Natal... e acabou por ser notícia. Um homem arriscou atravessar um lago gelado para salvar um veado que nele se encontrava imobilizado, sem se conseguir erguer. Devido à dimensão e peso do animal, o benemérito não teve outra alternativa que não fazê-lo deslizar até à margem.

Gil Lencour contou a diversos órgãos noticiosos locais que estava de regresso a casa, na cidade de Cranmoor, condado de Wood, quando reparou no veado caído e imóvel no meio do lago.

Apesar da imediato instinto audacioso de salvar o animal, Lencour não foi descuidado e foi buscar um amigo, John Moss, para o ajudar. O resultado foi a gravação do salvamento num vídeo que está a correr mundo e que foi alvo de reportagem em diversos canais de notícias, nomeadamente na WMTV e na WKYC, afiliadas da NBC, encontrando-se disponível no YouTube.

Lencour contou que foi a casa buscar a trela do seu cão com a ideia de conduzir o animal até à margem. Mas ao chegar perto do veado a sua agitação era tal, que colocar a trela se demonstrou ser ineficaz.

Enquanto tentava acalmá-lo, Lencour diz ter reparado que o bicho deslizava ao debater-se. Foi então que lhe ocorreu a ideia da "patinagem" na modalidade de pares.

Colocando as mãos no lombo do animal, o "patinador-salvador" foi avançando e deslizando-o até à margem. Mal sentiu terra firme, o veado ergueu-se e afastou-se a correr.

Para o veado, esta foi uma história de Natal com um final feliz.