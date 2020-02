Harvey Weinstein considerado culpado de violação e agressão sexual

Harvey Weinstein foi considerado culpado de dois crimes de violação e agressão sexual, após os jurados - sete homens e duas mulheres - terem demorado mais de 26 horas a tomarem a decisão. O produtor de cinema foi dado como culpado em duas das cinco acusações. O juiz James Burke ordenou a detenção de Weinstein - fica sob custódia policial até ao dia da sentença, que será lida a 11 de março. Pode ser condenado a uma pena até 25 anos de prisão

O produtor foi considerado culpado de cometer uma agressão sexual envolvendo uma mulher e uma violação em que a vítima foi outra mulher. O júri de um tribunal de Nova Iorque absolveu-o das acusações mais graves de agressão sexual envolvendo duas mulheres. Foi absolvido em duas acusações de agressão sexual predatória, que significariam a pena mais pesada, podendo ir até à prisão perpétua. Foi ainda ilibado de um crime de violação em primeiro grau.

Com as duas condenações, o antigo dono da Miramax pode ser punido com penas severas. Pela agressão sexual em primeiro grau, a sentença pode ir de cinco a 25 anos na prisão, enquanto pelo crime de violação em terceiro grau, a pena pode ser de liberdade condicional até quatro anos de prisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Harvey Weinstein, 67 anos, estava acusado de cinco crimes ocorridos entre 2006 e 2013, entre os quais agressão sexual e violação em primeiro e terceiro graus, a partir de testemunhos de cerca de uma centena de mulheres, embora o caso assente sobretudo em denúncias de duas vítimas. Weinstein, detido em maio de 2018, insistiu na inocência, alegando que todos os atos foram consentidos.

A 25 de maio de 2018, o produtor norte-americano entregou-se às autoridades em Nova Iorque, quando estava a ser investigado por agressões e abuso sexual, tendo saído em liberdade no dia seguinte com pulseira eletrónica, depois de entregar o passaporte e de pagar uma caução de um milhão de dólares (864 mil euros). Na altura, as acusações pendiam sobre casos envolvendo oficialmente duas mulheres. Em dezembro de 2019, a fiança subiu para cinco milhões de dólares.