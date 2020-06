Há um boicote ao salmão na China após o peixe ser ligado à origem de surto

A origem do novo surto de casos de coronavírus em Pequim está a ser atribuída ao salmão importado, o que tem provocado um boicote nacional ao peixe. O salmão foi retirado das prateleiras dos grandes supermercados e excluído das plataformas de entrega em toda a China, enquanto os principais especialistas alertam as pessoas para não consumir o peixe nem marisco importado.

A reação ocorreu depois de o presidente do importante mercado de frutas e legumes de Xinfadi, local de origem de mais de 100 infeções recém-detetadas em Pequim, afirmar que o vírus foi localizado na tábua usada por um vendedor de salmão importado.

Embora não esteja comprovado se o vírus pode realmente ser transmitido através de alimentos congelados, o alerta colocou um mercado de 600 milhões de euros em salmão importado em risco, causando um duro golpe para grandes exportadores como Dinamarca, Noruega e Austrália.

A rápida retirada do salmão reflete os crescentes receios da China sobre o ressurgimento abrupto de casos na capital Pequim, o centro cultural e político do país onde residem 20 milhões de pessoas. Mais de 20 blocos habitacionais foram fechados e as escolas foram encerradas enquanto as autoridades locais correm para rastrear pessoas que visitaram ou tiveram contacto com o mercado de Xinfadi.

As autoridades chinesas entraram em contacto com a Noruega em busca de informações sobre o risco de infeção relacionada com a produção de salmão fresco e o país escandinavo pretende responder o mais rápido possível para limitar o impacto sobre a indústria, disse o ministro das Pescas da Noruega, Odd Emil Ingebrigtsen, em comunicado no site do governo.

"Ainda temos que descobrir se os seres humanos transmitiram o vírus ao salmão, ou o salmão o contraiu primeiro", disse Zeng Guang, especialista principal da Comissão Nacional de Saúde, em entrevista à imprensa estatal no domingo. Alertou os moradores de Pequim para não comer salmão cru ou comprar frutos do mar importados por enquanto.

Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da China, disse no domingo que o vírus pode sobreviver na superfície de alimentos congelados até três meses e que a sua agência tem a "suspeita muito alta" de serem produtos contaminados a fonte do último surto.

Mercado que vale 600 milhões

O boicote ao salmão é outro revés para os exportadores para a China, depois de a pandemia de coronavírus causar uma queda de mais de 30% nas vendas nos primeiros quatro meses do ano. Antes da crise, os quatro maiores exportadores, de acordo com dados alfandegários da China - Chile, Noruega, Austrália e Ilhas Faroe da Dinamarca - tinham visto a procura crescer constantemente para 600 milhões de euros no ano passado devido ao aumento de rendimento da classe média e à mudança para dietas saudáveis.

As autoridades locais em toda a China estão a intensificar o escrutínio de mercados. Em províncias como Yunnan , Hubei e Shandong, frutos do mar frescos e equipamentos como tábuas e facas estão a ser testados ao vírus. Trabalhadores dos mercados também estão a ser selecionados para testes.

Num estudo publicado em abril, investigadores da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação concluíram que o coronavírus não é conhecido por infetar animais aquáticos ou contaminar os seus produtos. O risco "deve ser insignificante" com "manuseamento e limpeza adequados dos alimentos", embora as suas superfícies possam potencialmente ficar contaminadas quando manuseadas por pessoas portadoras do vírus, concluíram cientistas.