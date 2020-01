Grécia elege pela primeira vez uma mulher para a Presidência do país

Ambiente tenso em Atenas no protesto que celebra revolta estudantil de 1973

Ekaterini Sakellaropoulou, de 63 anos, atual presidente do Conselho de Estado, reuniu 261 votos entre os 300 deputados gregos, incluindo quase todos os deputados do partido no Governo, a conservadora Nova Democracia, e dos maiores partidos da oposição, o esquerdista Syriza e a coligação de centro-esquerda Movimento de Mudança.

A nova Presidente foi eleita - na primeira ronda de votação - para um mandato de cinco anos num posto essencialmente honorífico, num país que tem historicamente um nível baixo de mulheres em altos cargos políticos.

"A Grécia entra numa nova era hoje. O país entra na terceira década do século 21 com uma mulher Presidente. Desejo à senhora Sakellaropoulou uma Presidência bem-sucedida", disse o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis após a eleição.

A juíza, que foi indicada para o cargo pelo próprio Mitsotakis, prestará juramento a 13 de março, dia em que termina o mandato do seu antecessor, o conservador Prokopis Pavlopoulos.

Ekaterini Sakellaropoulou não milita em nenhum partido político, embora a sua tendência progressista seja conhecida.

Designada há um ano para a chefia do Conselho de Estado pelo anterior governo de esquerda, Ekaterini Sakellaropoulou foi igualmente a primeira mulher a dirigir esta instituição.

A nova Presidente também foi pioneira na Grécia ao tornar-se a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Administrativo em 2018, nomeado pelo governo anterior do Syriza.

Natural de Salónica, norte da Grécia e a segunda cidade do país, Ekaterini Sakellaropoulou fez os seus estudos na universidade de Direito de Atenas e na universidade de Paris II em França.

Na década de 1980 entrou para o Conselho de Estado, onde prosseguiu a sua carreira antes de ser nomeada vice-presidente desta instituição em 2015, e de seguida presidente em outubro de 2018.