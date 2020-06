Governo de Trump paga por engano 1,24 mil milhões de euros a pessoas mortas

Joe Biden com 14 pontos de vantagem sobre Trump

O governo dos Estados Unidos fez pagamentos de incentivos no valor de 1,4 mil milhões de dólares (1,24 mil milhões de euros) a pessoas mortas, devido à pressa de injetar dinheiro na economia, informou esta quinta-feira o Gabinete de Prestação de Contas do governo de Donald Trump.

O Departamento do Tesouro, a trabalhar com o IRS, correu para entregar quase 270 mil milhões de dólares (239 mil milhões de euros) em pagamentos de estímulo económico aos americanos durante esta primavera, mas parte do dinheiro foi parar às contas erradas.

"As agências enfrentaram dificuldades para entregar pagamentos a alguns indivíduos e enfrentaram riscos adicionais relacionados a pagamentos indevidos a indivíduos inelegíveis, como falecidos e fraudes", pode ler-se no relatório.

O relatório observou que o IRS normalmente utiliza registos de óbitos da Segurança Social para evitar pagamentos indevidos, mas que tal não aconteceu com os três primeiros lotes de pagamentos. O Departamento do Tesouro "não utilizou os registos de óbito para para travar pagamentos a indivíuos falecidos" por causa de uma interpretação local.

O Gabinete de Prestação de Contas recomendou que o IRS encontre formas de notificar os destinatários inelegíveis dos pagamentos para que seja feita a devolução, embora não tenha explicado como é que isso seria feito em relação aos que faleceram. Também sugeriu que o Congresse garantisse que o departamento de Tesouro e o serviço fiscal, que distribuiu os pagamentos, obtivessem acesso total aos registos de óbitos da Segurança Social para a ajudar a impedir que fosse pago dinheiro a pessoas mortas.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse em abril que os herdeiros do falecido que receberam dinheiro dos incentivos deveriam devolver as verbas.