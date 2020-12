Gandalf de "O Senhor dos Anéis" ficou eufórico após ser vacinado

O ator britânico Ian McKellen, que ficou famoso como Gandalf em "O Senhor dos Anéis" e "The Hobbit", disse ter ficado "eufórico" depois de ter recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19, na Universidade Queen Mary, em Londres.

"É um dia muito especial. Sinto-me eufórico. Sinto-me muito sortudo por ter recebido a vacina. Não hesito em recomendá-la a todos", disse o ator de 81 anos, numa publicação no Twitter.

O serviço nacional de saúde inglês (NHS) explicou em comunicado que Ian McKellen fez parte dos primeiros grupos elegíveis para tomar a vacina, por estar no lote de pessoas acima dos 80 anos, razão pela qual já se tornou um símbolo da vacinação em Inglaterra.

O programa de vacinação está na segunda semana e é descrito pelas autoridades de saúde como "o maior avanço desde o início da pandemia", uma vez que é um primeiro passo para que sejam salvas "dezenas de milhares de vidas".

Citado no comunicado do NHS, Ian McKellen afirmou estar "honrado" por ter recebido a vacina Covid-19 e lançou um apelo "para que todos aceitem receber a vacina". "Só demora alguns minutos", frisou. "Espero que, à medida que mais pessoas sejam vacinadas, avancemos no regresso a um estilo de vida mais normal, principalmente no campo das artes, que tanto sofreram com a pandemia", sublinhou o ator. "Todos nós temos um papel a desempenhar na luta contra o coronavírus, por isso temos de fazer a nossa parte por que a vacinação vai salvar vidas", finalizou.