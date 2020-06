Fundador da IURD diz que foi infetado mas recuperou após tomar hidroxicloroquina

Edir Macedo, fundador da IURD, foi internado no hospital Moriah, em São Paulo, devido ao novo coronavírus, mas já terá tido alta

Supremo do Brasil determina retoma da divulgação de dados acumulados

Instituto brasileiro Butantan testa vacina em parceria com laboratório chinês

O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), anunciou esta sexta-feira que foi infetado pelo novo coronavírus, mas recuperou "completamente" após ter tomado hidroxicloroquina.

A informação foi veiculada pelo portal de notícias R7, que é controlado pelo líder religioso.

Edir Macedo, 75 anos, foi internado no hospital Moriah, em São Paulo, no dia 8 de junho, fez tratamento com hidroxicloroquina e "está completamente recuperado da doença", indica a notícia publicada pelo R7, que adiantou que o bispo da IURD recebeu alta esta sexta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Tomei todos os medicamentos indicados pelos médicos, entre eles a hidroxicloroquina, e estou bem", afirmou o fundador da Igreja Universal na mesma publicação.

A notícia também citou dois médicos responsáveis pelo tratamento no líder da IURD, Leandro Echenique e Ricardo Teixeira, que atestaram a resposta do paciente ao tratamento.

"[Edir Macedo] evoluiu sem intercorrências, apresentou uma ótima evolução clínica e recuperou-se totalmente", explicou Echenique, que é cardiologista.

O uso da hidroxicloroquina, um tratamento para a malária, para combater a covid-19 tem gerado polémica. Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que seriam retomados os ensaios clínicos com este medicamento para doentes infetados pelo novo coronavírus, após terem sido suspensos por preocupações com a segurança.

Mais de 40 mil mortos no Brasil

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tem minimizado o impacto da pandemia, é um grande defensor do uso deste medicamento. Também o presidente norte-americano, Donald Trump, defende a hidroxicloroquina, que, aliás, tomou durante mais de uma semana para se proteger contra o novo coronavírus.

O Brasil totaliza 40.919 vítimas mortais desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde brasileiro. Em relação aos casos confirmados, o país sul-americano somou um total 802.828 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

Já um consórcio formado pela imprensa brasileira indicou que o país registou 41.058 vítimas mortais e 805.649 casos da doença desde o início da pandemia, números diferentes dos que foram reportados pelo executivo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 421 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.