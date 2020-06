Freguesia nos Açores é um dos três locais com o ar mais limpo da Europa

É na ilha do Faial que está situada Salão, um dos três locais da Europa com o ar mais limpo

A paisagem envolvente da área protegida da reserva florestal de Cabouco Velho, com as pastagens verdejantes de perder de vista, situada a 500 metros de altitude, no litoral norte do Faial, entre a Ribeirinha e Cedros, é um dos locais obrigatórios a visitar quando o destino é Salão. Esta freguesia do concelho da Horta, na ilha do Faial, Açores, é um dos três locais que têm o ar mais limpo da Europa, segundo o relatório mundial da qualidade do ar de 2019, elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)

O parque do Cabouco tem cerca de cinco hectares e lá pode-se respirar o ar puro em plena comunhão com a natureza. Para contemplar o Atlântico, há também o porto piscatório de Salão, um dos primeiros portos da caça à baleia nos Açores. Estes são dos dois locais a visitar em Salão, aconselha a junta de freguesia açoriana, que partilha com Espanha e Noruega o estatuto de ser um dos locais com o ar mais puro do continente europeu. ​​​​​

Aliás, Salão pode também gabar-se de receber, pelo segundo ano consecutivo, o "Certificado de Excelência Ecofreguesia -Freguesia Limpa 2019".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A Junta de Freguesia do Salão agradece o esforço e a colaboração da população em manter a sua freguesia limpa, lê-se na mensagem publicada este mês na rede social Facebook.

Mas há ainda três destinos portugueses que constam do relatório feito todos os anos pela OMS e que é realizado através da plataforma IQAir AirVisual, a maior do mundo sobre a qualidade do ar. Santana (Madeira) está em 9º, Fundão em 13º e Melgaço em 14º lugar no ranking dos locais com o ar mais puro na Europa.

Os resultados apresentados são a conclusão da análise da concentração média de partículas poluentes ultrafinas com menos de um diâmetro de 2,5 mícrones por metro cúbico (PM 2.5), sendo que um mícron corresponde à milésima parte do milímetro.

A liderar a lista está a cidade de Bodo, na Noruega, logo a seguir surge a freguesia açoriana de Salão e em terceiro lugar Villalba de Guardo, na região autónoma de Castela e Leão, em Espanha. Estes três destinos têm o mesmo índice de poluição, o mais baixo registado no velho continente. Partilham o mesmo resultado de 3,8 na análise da concentração de partículas em suspensão no ar inferiores a 2,5 mícrones por metro cúbico.

Portugal em 86º lugar na lista dos países com maior concentração média de partículas poluentes

Ainda no que diz respeito ao capítulo da Europa e do lado oposto desta tabela, o documento indica que a Turquia ocupa as três primeira posições na lista dos locais com o ar mais poluído no continente, com Lalapaşa, que regista um resultado de 53,8, Düzce (46,0) e Sindirgi (45,8).

Em relação à concentração média de emissão de partículas poluentes, tendo em conta a população e os dados disponíveis, o relatório mundial da qualidade do ar refere que Portugal está em 86º lugar, num total de 98 países. O nosso país regista uma concentração 9,3 PM2.5 (o nível de partículas finas), o que representa um dos valores mais baixos deste ranking. Bahamas, Finlândia, Estónia, Suécia estão entre os países que, a par de Portugal, estão no fundo desta tabela.

Em sentido contrário, no topo da lista dos países com uma maior concentração de partículas poluentes está o Bangladesh, com um PM 2.5 de 83.3, o Paquistão, com 65.8 e a Mongólia, com 62.0. Afeganistão, Índia e Indonésia, são outros dos países que registam uma maior concentração de poluentes.

Os dados deste relatório são referentes a 2019, ou seja antes da pandemia de covid-19. Devido às medidas de restrição para conter o novo coronavírus, como o confinamento da população e o fecho temporário de vários setores da economia, como aconteceu com os voos de diversas companhias aéreas, a poluição atmosférica em várias partes do mundo diminuiu.