França elege a primeira presidente da câmara transgénero

Uma mulher transgénero foi eleita este sábado presidente da câmara de Tilloy-lez-Marchiennes, uma pequena vila de 550 habitantes no norte de França, quase junto à fronteira com a Bélgica. Marie Cau, de 55 anos, foi eleita pelo conselho municipal, que saiu do escrutínio de 15 de março e que incluía apenas membros da sua lista.

"Não sou ativista", disse à AFP. "As pessoas não me elegeram porque sou transgénero ou não, elegeram um programa. É isso que é interessante: quando as coisas se tornam normais, ninguém nos aponta o dedo", acrescentou. Cau foi eleita numa plataforma de sustentabilidade ecológica, de economia local e social, para viver melhor em conjunto. A lista "apolítica" intitulava-se "Decidir Juntos" e os candidatos conseguiram entre 63,5% e 73,1% dos votos, com uma abstenção de apenas 32%.

Residente em Tilloy-lez-Marchiennes há 20 anos, Cau é engenheira, com um diploma de técnica agrícola e horticultura, mas tem agora uma empresa de consultoria informática. Tem três filhos.

Começou a transição há 15 anos, sendo, desde há cinco, "completamente mulher", apesar de ainda não ter alterado nos documentos, algo que diz ir fazer em breve (apesar de o processo ter sido facilitado em 2016, ainda requer uma ida ao tribunal).

"Não precisei de mudar o meu primeiro nome porque Marie é o meu terceiro nome de nascimento e uso-o desde há dois anos, conforme me permite o Código Civil", explicou.

Este domingo, a ministra da Igualdade de Género francesa, Marlène Schiappa, deu-lhe os parabéns. "A visibilidade trans e, portanto, a luta contra a transfobia, também exigem o exercício de responsabilidades políticas ou públicas. Parabéns a Marie Cau!", escreveu no Twitter.