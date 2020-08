Reis da Holanda pedem desculpa por terem violado regras anti-covid na Grécia

Rei Willem-Alexander (à esquerda), com a rainha Maxima ao centro e o dono de um restaurante local à direita, durante as férias gregas do casal real holandês.

Uma fotografia partilhada na internet mostrou o rei Willem-Alexander e a rainha Maxima perto de um homem que dizia ser dono de um restaurante na ilha de Mykonos, na Grécia, onde o casal real holandês passou um período de férias. Nesta segunda-feira, os reis pediram desculpa por não terem seguido o protocolo anti-covid.

"Surgiu nos media uma foto na qual mantivemos muito pouca distância social. Na espontaneidade do momento, não prestámos atenção", disseram o rei e a rainha na conta da casa real holandesa no Twitter.

"In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen"-WA & Máxima - Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) August 24, 2020

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Claro, devíamos ter seguido o protocolo. Porque também nas férias respeitar as regras do coronavírus é essencial para vencer o vírus."

A foto mostrava o rei, de 53 anos, com uma camisa estampada e uma máscara numa das mãos e o braço em volta da rainha, de 49, enquanto o dono do restaurante também tinha o braço em volta da rainha.



A pessoa que tirou a foto, citada anonimamente pela emissora holandesa RTL Nieuws, disse que a foto foi tirada em carácter privado e que o desrespeito ao distanciamento social foi um "erro".

Em março, a realeza holandesa entrou em isolamento depois de terem sido relatados vários casos de covid-19 numa estância de esquia na Áustria, onde o casal tinha passado férias.

O Governo holandês recentemente exortou os cidadãos a serem extremamente cuidadosos para respeitar as regras de distanciamento social após um aumento nos casos de covid-19.