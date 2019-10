Forças de Damasco aproximam-se da fonteira com a Turquia

Os militares de Damasco foram enviados para a periferia de Tal Tamr, a sul da cidade fronteiriça de Ras al-Ain onde decorrem combates desde a semana passada.

A mesma informação está ser noticiada pela agência oficial de Damasco, Sana, que se refere à presença de unidades militares na localidade de Tal Tamr.

No domingo, as autoridades curdo-sírias da autoproclamada Administração Autónoma do Norte e do Este da Síria anunciou através das redes sociais que existe um acordo com o governo de Damasco para "impedir a agressão" contra o país por parte da Turquia. Os curdos voltaram-se para Damasco após sentirem-se abandonados pelos EUA, e chegam assim a acordo com o Presidente sírio Bashar al-Assad, adiantou o Expresso.

Damasco não reconhece a administração autónoma da região, mas a nota divulgada no domingo refere que as tropas governamentais vão apoiar as Forças da Síria Democrática (FSD) nas zonas conquistadas pelas forças de Ancara, nomeadamente as cidades de Rasa l-Ain e Tal-Abiad. As FSD são um exército curdo financiado pelos EUA para combaterem o autoproclamado Estado Islâmico. Entretanto a Turquia considera a principal unidade do exército, o YPG curdo, um grupo terrorista ligado ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), acrescentou o Expresso.

Os meios de comunicação social de Damasco estão a difundir desde domingo comunicados sobre a mobilização militar contra a intervenção da Turquia.

Esta segunda-feira, o Ministério da Defesa do governo de Ancara indicou que, desde o início da operação ("Fonte de Paz"), foram abatidos 550 membros das milícias curdas das Unidades de Proteção Popular (YPG).

Num comunicado anterior o Ministério da Defesa turco indicava que o Exército progrediu até ao momento 30 a 35 quilómetros em território sírio tendo bloqueado a estratégica M4, uma estrada que liga as cidades de Manbech e Kobane, fundamental para o abastecimento das forças curdas.