Floyd Mayweather vai pagar o funeral de George Floyd

© TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dois mortos e polícias alvejados. Trump ameaça com tropas nas ruas

O funeral de George Floyd, o afro-americano que morreu asfixiado na sequência de uma detenção violenta da polícia em Minneapolis deverá ocorrer na sua cidade natal, Houston. O antigo campeão de boxe, Floyd Mayweather, vai pagar as cerimónias fúnebres, disse um representante do pugilista à ESPN.

George Floyd morreu de asfixia, na semana passada, depois de o agente Derek Chauvin pressionar o joelho no seu pescoço contra o chão, sendo que mais dois polícias de Minneapolis já o estavam a imobilizar. Um quarto agente assistiu a tudo. Todos foram despedidos e Chavin foi acusado de homicídio.

A morte de Floyd motivou uma onda de protestos violentos nos EUA, com o presidente norte-americano a ameaçar mobilizar os militares para travar os confrontos em todo o país.

O funeral de George Floyd deverá ocorrer a 9 de junho, referiu o advogado da família Ben Crump, citado pela CNN.

Leonard Ellerbe, CEO da Mayweather Promotion, afirmou que o antigo campeão de boxe vai pagar o funeral de Floyd. "Ele provavelmente vai zangar-se comigo por dizer isto mas sim, Mayweather vai pagar o funeral", afirmou em declarações à ESPN.

Ellerbe afirmou ainda que Mayweather entrou em contacto com a família de George Floyd, que aceitou o a oferta do pugilista, que não quer, no entanto, falar sobre o seu gesto de solidariedade. "Ele faz este tipo de coisas há 20 anos", referiu Leonard Ellerbe.

A ESPN recorda que Mayweather pagou as despesas do funeral do ex-pugilista Genaro Hernandez , que morreu de cancro aos 45 anos em 2011. O primeiro título mundial de Mayweather foi conquistado após derrotar Hernandez.