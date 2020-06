Floyd. Decretada fiança de um milhão de dólares para polícia acusado de homicídio

Joe Biden encontra-se com família de George Floyd antes do funeral

Foi fixada em um milhão de dólares a fiança do polícia acusado de ter morto George Floyd. Derek Chauvin, o agente que foi filmado a pressionar o seu joelho no pescoço do afro-americano, que acabaria por morrer de asfixia, foi esta segunda-feira presente a tribunal. A notícia está a ser avançada pela AFP.

Derek Chauvin está a ser acusado de homicídio em segundo grau (intencional, mas não premeditado), depois de inicialmente apenas ter sido acusado de assassinato em terceiro grau (involuntário).

Dois dos outros polícias que estavam no local onde George Floyd foi assassinado foram já presentes a tribunal, na quinta-feira, tendo-lhes sido aplicada uma caução de pelo menos 750 mil dólares (cerca de 700 mil euros).

Numa curta audiência, por videoconferência, a partir da prisão de Minnesota, Chauvin foi presente a uma juíza do tribunal distrital do condado de Hennepin, em Minneapolis, que fixou uma fiança de um milhão de dólares (cerca de 885 mil euros) para ficar em liberdade condicional, mas com condições - entre as quais entregar as armas de fogo, munições e não contactar com a família de George Floyd -, e 1,25 milhões de dólares (cerca de 1,10 milhões de euros) sem condições.

O antigo agente, de 44 anos, que está detido em uma prisão de alta segurança, apareceu com o uniforme laranja de prisioneiro.

A juíza Jeannice Reding agendou para 29 de junho uma nova audiência com Derek Chauvin.

Manifestação em Washington contra a morte de George Floyd © EPA/SHAWN THEW

Derek Chauvin enfrenta a possibilidade de uma pena até 40 anos de prisão, depois de os procuradores terem revisto a acusação ao polícia responsável por ter asfixiado, durante de cerca de oito minutos, o afro-americano.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.