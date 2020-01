Famosa youtuber revela ser transgénero após ser chantageada

Supremo dá razão a Trump e autoriza proibição de transgénero no exército

"Nasci no corpo errado, o que significa que sou transgénero. É tão surreal dizer isto". A afirmação é da famosa youtuber, especialista em maquilhagem, Nikkie de Jager. A revelação da jovem, de 25 anos, mais conhecida por Nikkie Tutorials, foi feita aos mais de 12 milhões de seguidores no seu canal de YouTube.

Num vídeo que dura pouco mais de 17 minutos, a youtuber holandesa admite que queria contar a sua história, mas que ainda não tinha encontrado o momento certo. Agora viu-se obrigada a fazê-lo agora porque estava a ser chantageada por pessoas que tinham conhecimento do seu percurso de vida e que a queriam expor na imprensa. "Parece que essa oportunidade foi tirada de mim, hoje estou recuperar o meu poder", afirmou. Ainda assim, considera "libertador", embora "assustador", poder contar que é transgénero

Nikkie conta que nos últimos tempos estava a ser chantageada e, diz, que inicialmente foi "assustador saber que existem pessoas que não sabem respeitar a identidade das outras". "É cruel e nojento e eu sei que elas estão a assistir", disse Nikkie Tutorials.

A blogger de maquilhagem conta que aos 14 anos começou a fazer tratamentos hormonais e que aos 19 anos completou a transição, sendo que já fazia vídeos para o YouTube. "Nós não precisamos de rótulos. Se os vamos pôr - sim, sou transgénero. Mas no fim do dia, eu sou eu."

Recorda que desde sempre se sentiu uma menina e agradeceu o apoio que teve da mãe. "Esteve lá para mim desde o primeiro dia. Sempre me aceitou", referiu Nikkie de Jager que aos 7 anos já vestia roupas de rapariga.

"Precisamos de nos aceitarmos uns aos outros"

Ao partilhar a sua história, Nikkie pretende ajudar quem passou ou está a passar por uma situação semelhante. "Estou aqui para partilhar abertamente que sou transgénero, e com esta mensagem quero inspirar pequenas Nikkies em todo o mundo que se sentem inseguras, que se sentem fora do seu lugar, que se sentem incompreendidas", destacou, emocionada.

"Espero que ao me defender e ser livre isso inspire outros a fazer o mesmo, para viverem a sua vida como querem e o merecem", afirmou. "Precisamos de nos aceitarmos uns aos outros, respeitarmo-nos uns aos outros, mas mais importante, temos que nos ouvir e compreender".

Ao partilhar a sua história, Nikkie quis esclarecer que nada mudou. "Continuo a ser eu. A última coisa que eu quero na minha vida é que vocês não confiem mais em mim, ou que me olhem com outros olhos, que me vejam de outra maneira ou pensem que eu mudei", disse.

Explicou que a razão pela qual nunca revelou que era transgénero nos seus vídeos tem a ver com o facto de querer que o seu canal de YouTube fosse apenas sobre a sua arte, a maquilhagem. "Queria que a minha arte falasse por mim".

A jovem blogger começou a publicar vídeos no YouTube em 2008, maquilhou várias celebridades como a cantora Lady Gaga e fez inúmeras parcerias com marcas de cosmética.