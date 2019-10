Família vivia há 9 anos escondida numa cave à espera do "fim do mundo"

Um homem de 25 anos apareceu num bar de Ruinerwold e, depois de beber cinco cervejas, disse que tinha fugido de uma quinta na província de Drenthe, uma aldeia próxima localizada no norte da Holanda. Contou que mais seis pessoas, entre os 16 e os 25 anos, viviam na cave da casa há nove anos, "à espera do fim do mundo".

O dono do proprietário do bar, Chris Westerbeek, contou à emissora RTV Drenthe: "Ele pediu cinco cervejas, bebeu-as, e eu comecei a conversar com ele. Disse que tinha fugido e que precisava de ajuda e, então, ligámos para a polícia. Explicou que tinha irmãos e irmãs a morar na fazenda, que ele era o mais velho e queria acabar com a forma como viviam".

A existência da família foi confirmada pela polícia, que fez uma busca na quinta. Descobriram uma escada escondida atrás de um armário na sala de estar que levava a uma divisão na cave onde a família vivia.

Na chegada ao local, a polícia prendeu um homem de 58 anos, inquilino da fazenda, "por não cooperar com a investigação". Contudo, não foi possível perceber qual era a sua ligação com a família, sendo que a polícia garante não ser o pai.

Inicialmente, assumiu-se que o homem mais velho era o pai, mas o presidente da autarquia, Roger de Groot, informou que não era o caso, que ele nem sequer era o dono da fazenda.

"Alguém nos informou que estava preocupado com as condições de vida das pessoas que viviam uma casa em Buitenhuizerweg, em Ruinerwold, e fomos lá, escreveu a polícia no Twitter, sublinhando que todos os cenários estavam em aberto e que a investigação prosseguia, explica a BBC.

"A polícia ainda tem muitas perguntas sem resposta", disse Roger de Groot. Acrescentou que a maioria dos membros da família pareciam não estar registados nas autoridades locais.

© EPA/Wilbert Bijzitter

Não é claro para os agentes quantas pessoas viviam na cave ou o que aconteceu à mãe das crianças, embora o autarca tenha dito que morreu há algum tempo. O grupo tinha pouco ou nenhum contacto com outras pessoas e, aparentemente, eram autossuficientes, cultivando vegetais e mantendo uma cabra e gansos.

Klaas e Alida Rooze, os proprietários da quinta, desconhecem quem eram os seus habitantes. "Não sabíamos absolutamente nada. Alugámos a casa a um indivíduo e agora descobrimos que um homem morava lá com crianças. Não temos ideia de quem possa ser".

Ruinerwold é uma aldeia com menos de três mil habitantes. A quinta fica fora da aldeia e é acessível por uma ponte sobre um canal e está parcialmente encoberta por uma fileira de árvores, tem uma horta e uma cabra, áreas que a polícia isolou.

Um vizinho disse aos media holandeses que só tinha visto um homem na fazenda, sem filhos. E o carteiro nunca entregou uma carta na casa. "É realmente muito estranho, agora que penso nisso", comentou.