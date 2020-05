Família britânica angaria fundos após bebé de oito meses morrer com síndrome de Kawasaki

Uma família britânica lançou uma angariação de fundos depois de um bebé de oito meses ter morrido de uma doença rara associada ao covid-19, revelou a ITV .

Alexander Parsons, de Plymouth, morreu no final de abril no Bristol Children's Hospital depois de ter sido diagnosticado com a doença de Kawasaki, disse a família da criança.

Alexander foi internado no Hospital Derriford no início do mês após sentir febre alta, diarreia e batimento cardíaco acelerado, tendo sido transferido para Bristol quando o seu estado de saúde piorou.

A família de Alexander está agora desesperada para consciencializar dos perigos da doença para "prevenir a mágoa e o sofrimento de outras famílias".

Ao Sunday Mirror, a mãe de Alexander, Kathryn Rowlands, disse que quer o governo britânico "oiça o concelho dos cientistas". Nunca mais serei a mesma. E mais pais estarão nesta posição inimaginável, a menos que o governo comece a ouvir os conselhos dos cientistas e pare de brincar com a vida das pessoas", acrescentou.

Rowlands também disse ao Sunday Mirror que seu filho não tinha problemas de saúde subjacentes e que estava a brincar poucas horas antes de sofrer o aneurisma de que viria a falecer. Os pais aguardam agora os resultados da autópsia.

O síndrome de Kawasaki afeta principalmente crianças com menos de cinco anos , com sintomas como alta temperatura, erupções cutâneas e inchaço.

Porém, especialistas médicos acreditam que até 100 crianças no Reino Unido foram afetadas por uma condição semelhante à doença de Kawasaki, que foi associada ao coronavírus. O secretário de Estado da Saúde britânico, Matt Hancock, disse no mês passado que os especialistas estão a investigar a nova síndrome em crianças "com grande urgência", mas enfatizou que se tratada de um fenómeno raro.

A pesquisa liderada pelo Imperial College London está a analisar as características daqueles que foram internados no hospital, enquanto as informações acerca da doença estão a ser partilhadas por toda a comunidade internacional.

Entretanto, a tia de Alexander, Hannah, criou uma página de angariação de fundos para aumentar a conscientização sobre a doença de Kawasaki e ajudar a financiar um memorial para ele. A recolha de fundos já chegou às 13 mil libras (cerca de 14,5 mil euros).

Hanna Rowlands escreveu no JustGiving.com que o seu sobrinho "testou sempre negativo para o covid-19" e que "desde então tem havido muita conversa sobre a síndrome multissistémica inflamatória pediátrica, possivelmente associada à pandemia de covid-19, com várias crianças e adolescentes a serem afetados e diagnosticados com doença de Kawasaki e/ou o síndrome de choque tóxico".

Desregulação imunológica preocupa pediatras

Uma desregulação imunológica rara que tem sido associada à covid-19, e que faz com que os mais novos precisem de cuidados intensivos, está a preocupar os pediatras europeus e norte-americanos.

A nova síndrome tem uma incidência reduzida e surge em crianças mais novas, até aos cinco anos. Faz-se notar com manchas na pele, febre alta durante vários dias, dificuldades respiratórias e gastrointestinais, glândulas inchadas, dor abdominal. Em comum, todas as crianças notificadas têm a doença covid-19 ativa ou apresentam anticorpos ao vírus (detetados a partir de testes imunológicos).

A infeção terá desencadeado uma desregulação imunológica, apresentando características semelhantes às síndromes de Kawasaki e Choque Tóxico (distúrbios nos vasos sanguíneos). No entanto, não é exatamente a mesma coisa, apesar de o tratamento ser baseado na experiência adquirida com estas duas doenças raras. "Isto não tem nada a ver com a doença de Kawasaki, que está bem descrita", alerta Maria João Brito, responsável pela Unidade de Infecciologia do Hospital pediátrico Dona Estefânia.

Segundo a especialista, "este síndrome multissistémico inflamatório é uma situação rara que acontece como resposta desadequada do nosso sistema imunológico ao vírus e que tem algumas manifestações semelhantes à doença de Kawasaki e outras semelhantes ao Choque Tóxico. A imunidade do nosso corpo em vez de nos proteger ataca as nossas células".

Este género de alterações no sistema imunológico não são novas. Aliás, já foram verificadas em relação a outros coronavírus e, por isso, também são conhecidos os tratamentos que fazem efeito.

Em Portugal, existe apenas uma criança reportada com sintomas semelhantes. "Tivemos um caso. Felizmente, é uma criança que evoluiu bem e já teve alta. Estamos alerta nos serviços de pediatria e estamos prontos para diagnosticar e tratar qualquer situação", garantiu a responsável da Direção-Geral da Saúde, Graça Freitas, na última sexta-feira, 15 de maio.

"Tanto quanto sabemos, em Portugal, não nos foram reportados casos adicionais compatíveis com este tipo de inflamação", acrescentou a diretora-geral da Saúde.

O que é a síndrome de Kawasaki?

O síndrome de Kawasaki "é a segunda vasculite [inflamação dos vasos sanguíneos] mais frequente na infância. Apesar de ser pouco comum, é bem conhecida dos médicos que tratam crianças", diz a infeciologista Maria João Brito. A doença atinge a população entre um e cinco anos, sendo ainda mais rara depois dessa idade.

Os principais sintomas são uma febre prolongada (com mais de cinco dias), erupção cutânea, inchaço das mãos, dos pés e dos gânglios linfáticos no pescoço, irritação nos olhos, boca, lábios, garganta. De acordo com o Centro de Investigação sobre a Doença de Kawasaki, nos Estados Unidos, esta inflamação pode não ter efeitos graves no imediato, mas, a longo prazo, é possível que cause danos nas artérias coronárias e nos músculos cardíacos.

A sua causa não é completamente clara, "pensa-se ser desencadeada por um agente infeccioso", aponta Mariana Rodrigues, pediatra no Hospital de São João. E tem uma disseminação muito diferente consoante a geografia, até porque apresenta uma relação genética comprovada. As crianças asiáticas são as mais afetadas e o Japão é o país com maior número de casos (daí a designação de Kawasaki - nome do pediatra japonês, Tomisaku Kawasaki, que descreveu, pela primeira vez, a patologia).

Em Portugal, nos últimos cinco anos houve 41 infetados, em pequenos ciclos de surto que envolveram quatro a cinco crianças. Os dados são avançados pela diretora de infecciologia do Hospital Dona Estefânia, onde há uma equipa a estudar a doença. Uma vez que esta não é de notificação obrigatória, as únicas estatísticas que existem pertencem a este grupo de investigadores ligados ao Centro Hospitalar Lisboa Central, que, num documento publicado em 2017, apontava que a incidência da Kawasaki em território nacional era de 6.48 por cada cem mil crianças.

Já a síndrome do Choque Tóxico, que também têm sido ligada à nova doença inflamatória multissistémica, embora menos que a Kawasaki, resulta de um envenenamento bacteriano (de uma ou mais bactérias - sendo a mais frequente a Staphylococcus aureus). Os sintomas são febre alta, vómitos, diarreia, tonturas, convulsões, dores musculares, irritações cutâneas nas mãos e nos pés. Está, muitas vezes, associada a infeções provocadas por cirurgias, queimaduras, picadas de insetos e à utilização de tampões. Trata-se com antibióticos.