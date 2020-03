A China anunciou na quarta-feira que vai expulsar jornalistas americanos do The New York Times, The Washington Post e The Wall Street Journal em retaliação à decisão de Washington de cortar o número de chineses autorizados a trabalhar para a comunicação social estatal em solo americano.

O anúncio surge quando as duas potências continuam sem chegar a acordo no que toca às tarifas aplicadas às importações dos produtos de cada país e em que trocam recriminações sobre a pandemia do novo coronavírus, com o presidente americano Donald Trump a classificá-lo de "vírus chinês" e o Ministério das Relações Exteriores da China a veicular uma teoria da conspiração de que podem ter sido militares dos EUA a levar o covid-19 para Wuhan.