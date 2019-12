Explosão em prédio na Alemanha faz um morto

Uma pessoa morreu e 15 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de uma explosão num prédio de cinco andares na cidade alemã de Blankenburg, no estado da Saxónia-Anhalt.

A vítima mortal é um homem de 78 anos, que morava no apartamento onde se deu a explosão, refere a rádio local MDR. De acordo com a emissora, a explosão poderá ter sido desencadeada por gás liquefeito (GPL) que estava no apartamento, onde foram encontradas várias garrafas de gás e munições da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a polícia, a explosão ocorreu às 08:55 (07:55 em Lisboa), A cidade situa-se na região montanhosa de Harz e tem cerca de 22 mil habitantes.

Após a explosão, as autoridades procederam à evacuação de vários edifícios, incluindo uma creche. Nenhuma criança sofreu ferimentos, assegurou a polícia numa publicação no Twitter.

Inicialmente, a polícia indicou que 25 pessoas ficaram feridas. "Não excluímos que haja mais feridos ou mortes", afirmou, Uwe Becker, porta-voz da polícia local.

Atualizado às 14:12