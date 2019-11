Exército alemão pede desculpas por publicar foto de farda nazi no Instagram

Imagem publicada no Instagram do exército alemão

O atual Exército alemão, o "Bundeswehr", publicou a fotografia na sua conta oficial do Instagram com o comentário "Retro", apresentando uma farda das "Wehrmacht". A fotografia, tirada no Museu de História Militar de Dresden (no leste da Alemanha) e sobre a qual estava escrito o comentário "ainda hoje o estilo militar é alta costura", foi vista pelo jornal diário Bild, antes de ser retirada da rede social. A legenda e as tags usadas nesse post foram bastante criticadas.

O exército e o Ministério da Defesa da Alemanha pediram desculpas pelo "erro inaceitável", alegando que aquele uniforme, que se encontra no museu, foi usado num filme, e que a foto foi publicada por engano. As legendas referiam-se a outra foto, que deveria estar naquela publicação, integrada num estudo fotográfico sobre "a influência militar na moda".

"O extremismo é absolutamente proibido no "Bundeswehr" em todas as suas formas", garantiram o exército e o ministério numa mensagem comum publicada nas redes Instagram, Facebook e Twitter.

O "Bundeswehr" foi criado em 1955, em rutura com as "Wehrmacht", conjunto das forças armadas da Alemanha durante o Terceiro Reich - entre 1935 e 1945 - e que abrangia o Exército, a Marinha de Guerra, a Força Aérea e tropas das Waffen-SS.

Em 2018, a então ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, admoestou o 'Bundeswehr' depois de saber que capacetes e outros materiais da época nazi estavam expostos num quartel. Na altura, Ursula von der Leyen, agora presidente da Comissão Europeia, também ordenou que os quartéis que ainda mantinham o nome de oficiais das "Wehrmacht", como Erwin Rommel, fossem rebatizados.