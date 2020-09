Ex-ministro Xavier Bertrand anunca candidatura às presidenciais de 2022 em França

O ex-ministro francês Xavier Bertrand anunciou este domingo que vai ser candidato da direita à Presidência da República nas eleições de 2022, para o qual procurará o apoio do ex-presidente Nicolas Sarkozy.

Bertrand, atualmente presidente da região de Hauts-de-France (norte), lançou hoje uma ofensiva mediática com várias entrevistas em que atacou o atual presidente francês, Emmanuel Macron, que definiu como um "liberal anglo-saxónico" e do qual tentou distanciar-se em questões como a segurança ou a imigração, apesar de vários membros do Governo serem de direita.

"Se Macron fosse de direita, teria feito da segurança uma prioridade", disse Bertrand numa entrevista ao diário Le Parisien, sublinhando que "não basta ser um banqueiro de negócios" como o Presidente "para ser de direita".

"Sou o representante de uma direita social, popular", disse Bertrand, que afirma manter o seu objetivo de reduzir o apoio ao RN (herdeiro da Frente Nacional) de extrema direita.

"Quando as pessoas sentem que os seus representantes as compreendem e as protegem, porquê votar a favor da extrema direita?", afirmou.

Ministro da Saúde entre 2005 e 2007 e do Trabalho entre 2007 e 2012, já com Sarkozy na Presidência), Bertrand foi também secretário-geral da UMP (Union pour un Mouvement populaire)..

Bertrand declarou ainda que tenciona encontrar-se em breve com Sarkozy para procurar apoio para a sua ideia de ser o candidato presidencial francês de direita.

Numa entrevista publicada na passada quinta-feira, a presidente da câmara de Paris, a socialista Anne Hidalgo, não excluiu ser candidata às eleições presidenciais de 2022, embora tenha insistido que "não se devem queimar etapas".