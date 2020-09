Ex-diretor da Elite Models investigado por violações, incluindo de menores

Um ex-diretor de uma das maiores agências de modelos do mundo está a ser investigado por violação e abuso de uma menor, assim como de outras mulheres, anunciaram procuradores franceses esta segunda-feira.

Gerald Marie, ex-diretor europeu da Elite Models, é alvo de uma denúncia de uma ex-jornalista da BBC e de acusações de violação por três ex-modelos, disse a procuradoria de Paris à AFP.

Uma unidade especializada de proteção infantil conduzirá a investigação sobre as alegações de "violação e agressão sexual, bem como da violação e agressão sexual de menor", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A investigação é baseada em queixas apresentadas por mulheres que sofreram alegadas agressões entre 1980 e 1998.

Elite Models ex-boss probed for alleged child rape in France https://t.co/kRknSlEdHX pic.twitter.com/4539aHGgH7 - 24 News HD (@24NewsHD) September 28, 2020

Na época das alegadas ofensas, a Elite Models tinha lançado a carreira de nomes conhecidos como Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e a ex-mulher de Gerard Marie, a supermodelo Linda Evangelista.

A ex-jornalista da BBC Lisa Brinkworth afirmou que, em outubro de 1998, quando estava encoberta a passar-se por modelo enquanto fazia uma investigação, foi agredida sexualmente por Marie numa discoteca, com o ex-diretor a encostar e empurrar os órgãos genitais contra o abdómen da inglesa.

Brinkworth trabalhava disfarçada num documentário sobre alegações de comportamento sexual impróprio com modelos - muitas delas menores de idade - em certas agências.

A reclamação de Brinkworth é acompanhada por alegações de três ex-modelos de suposta violação por Marie em Paris quando eram adolescentes ou mulheres jovens.

Carre Otis, que foi atriz no filme, Orquídea Selvagem, é uma das queixosas

A modelo americana Carre Otis - agora conhecida pelo nome de casada Carre Sutton - acusa Marie de "incontáveis" violações em 1986, quando ela tinha 17 anos, a também americana Jill Dodd de uma violação em 1980, quando tinha 19, enquanto a sueca Ebba Karlsson afirma que foi violada em 1990, quando tinha 20 ou 21 anos.

Muito tarde?

Pode haver problemas relacionados com prescrição neste processo. De acordo com a lei que limita o número de anos que podem decorrer entre um alegado crime e o início de um processo judicial, a ação penal pode já não ser possível.

Esta é uma das questões a serem determinadas pela investigação, que em França não resulta necessariamente em julgamento.

Brinkworth disse que ficou traumatizada com o suposto ataque, mas foi impedida de se manifestar por um acordo entre a BBC e a Elite em 2001, após um processo por difamação.

A sua equipa jurídica espera que essa restrição à sua manifestação possa ser uma base para contornar o estatuto de limitações.

A advogada de Brinkworth, Anne-Claire Lejeune, saudou o anúncio de segunda-feira pelos procuradores de Paris.

"Esta investigação irá, espero, dar a outros a coragem de falar. Este é um primeiro passo encorajador e um alívio para as vítimas", disse.

Gerard Marie deixou a Elite Models, a maior agência de modelos do mundo, em 2012 e hoje é chefe da agência Oui Management, com sede em Paris.

"Sem vítimas esquecidas"

O documentário de Brinkworth causou agitação quando foi exibido na Grã-Bretanha em 1999. Levou à suspensão de Marie e do colega executivo Xavier Moreau. Mas foram reintegrados mais tarde e a agência avançou com processos sobre a BBC e outras emissoras do programa por difamação.

O documentário, que filmou as atividades de Elite com uma câmara escondida, alegou que modelos menores de idade foram pressionadas a fazer sexo e usar drogas.

A etapa para investigar Marie veio meses depois de uma investigação de assédio sexual ser aberta contra o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, ex-associado do acusado de tráfico sexual infantil Jeffrey Epstein.

Brunel, fundador da Karin Models e MC2 Model Management, é acusado em documentos judiciais americanos de violação e de procurar jovens para Epstein, que foi encontrado enforcado na sua cela de prisão em Nova Iorque no ano passado enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Em fevereiro, o procurador de Paris, Remy Heitz, disse que as autoridades francesas não descartarão a abertura de investigações sobre crimes que ocorreram fora do prazo de prescrição, para garantir que "não haja vítimas esquecidas".

A AFP não conseguiu falar com o advogado de Marie para comentar. No fim de semana, o ex-chefe da Elite negou "categoricamente" as alegações ao The Sunday Times.

A BBC disse à AFP que não negou o acesso de Brinkworth aos seus arquivos. "Tivemos discussões extensas com os seus advogados para estabelecer como podemos disponibilizar o material. Sempre fomos claros de que a BBC cooperará totalmente com qualquer investigação criminal."