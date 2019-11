EUA mudam de posição em relação a colonatos israelitas na Cisjordânia. Não são "inerentemente ilegais"

Israel procura estabelecer pactos de não-agressão com países do Golfo - ministro

Há 40 anos, o Departamento de Estado norte-americano considerou os colonatos israelitas na Cisjordânia como "inconsistentes com o direito internacional".

Esta segunda-feira, o secretário de Estado Mike Pompeo veio anunciar que os EUA revertem a sua posição, ropendo assim com o entendimento comum no direito internacional. Esta é a mais recente medida radical pró-Israel, que provavelmente inflamará as tensões entre o Governo Trump e os palestinianos, noticia a estação de televisão CNN.

"Depois de estudar cuidadosamente todos os lados do debate jurídico, o governo de Trump concorda com o presidente Reagan: "O estabelecimento de colonatos civis israelitas na Cisjordânia não é, por si só, inconsistente com o direito internacional", afirmou Pompeo, citando a avaliação de 1981 do presidente Ronald Reagan de que os colonatos não eram "inerentemente ilegais".

O cessar-fogo instável de Gaza parece manter-se após 50 horas de luta. Mike Pompeo referiu que esta decisão teve por base "factos únicos, a História e circunstâncias apresentadas pela fixação de colonatos civis na Cisjordânia".

Um funcionário do governo disse que o Departamento de Estado trabalha nesta decisão há quase um ano em coordenação com a equipa de paz da Casa Branca, liderada pelo genro de Trump, Jared Kushner. O funcionário referiu que a medida não muda a posição do governo de que a construção contínua de colonatos não é propícia à paz entre israelitas e palestinos.

O governo planeou anunciar esta decisão na semana passada, mas não o fez, devido à troca de tiros entre militantes palestinianos em Gaza e Israel, refere a CNN.

As autoridades palestinianas descartaram o papel dos EUA como árbitro em qualquer negociação de paz, dados os movimentos políticos do governo Trump.

Os EUA mudaram a sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, fecharam o escritório da Organização de Libertação da Palestina em Washington e reduziram o financiamento para os palestinianos.