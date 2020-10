EUA. Chefe do Estado-Maior e vários oficiais militares em quarentena

Num comunicado, o Pentágono disse que além de Milley, a maior autoridade militar dos EUA, vários outros oficiais militares ficaram em quarentena, mas que nenhuma pessoa que entrou em contacto com o almirante número dois da Guarda Costeira, Charles Ray, terá testado positivo.

Charles Ray "esteve no Pentágono na semana passada, para reuniões com outros oficiais militares", disse o porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman.

"Entre as pessoas que compareceram a essas reuniões estavam chefes do Estado-Maior" de vários ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, acrescentou Hoffman, sem identificar as pessoas com risco de terem sido contaminadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Pentágono, todas as pessoas que estiveram em contacto com o almirante Ray "entraram em quarentena e foram testadas".

"Nenhum dos seus contactos dentro do Pentágono revelava sintomas e não há, para já, testes positivos a registar", concluiu o Pentágono.