Um funcionário retira equipamento de proteção na ala Covid 19 do Hospital das Forças Armadas do Porto, 2 de dezembro de 2020. Preparado para "abrir portas" a qualquer momento para receber doentes dos hospitais do Norte, no Hospital das Forças Armadas do Porto a gestão da segunda vaga da pandemia é feita "diariamente" e missão continua a ser "cuidar com dignidade".

© JOSÉ COELHO/LUSA