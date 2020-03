Há mais 4 casos positivos de Covid-19 em Portugal

Há mais quatro pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, elevando para 13 o número de casos positivos para Covid-19, afirmou esta sexta-feira a ministra da Saúde Marta Temido, em Bruxelas, onde participa numa reunião de ministros da Saúde da União Europeia.

Das quatro pessoas infetadas, três estão internadas no Hospital de São João, no Porto, e uma está no Centro Hospitalar Lisboa Norte. "Os casos do norte têm uma ligação epidemiológica a Itália. O caso de Lisboa ainda não tenho informação", disse Marta Temido aos jornalistas. "Mantemos a fase de contenção alargada", acrescentou.