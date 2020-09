Estudante foi barrada à porta do Museu de Orsay devido a decote

A denúncia foi feita no Twitter, onde Jeanne, uma estudante de Literatura, publicou uma imagem com o vestido com que tentou entrar no Museu de Orsay, em Paris, mas foi barrada à porta devido ao decote.

"É terça-feira, 8 de setembro, a tarde está quente e os braços, os torsos e as costas [das pessoas] estão descobertos em Paris", descreve na rede social, "não imaginava que o meu decote fosse objeto de discórdia", acrescenta.

Segundo a jovem, uma das funcionárias à entrada do museu disse-lhe que não poderia entrar, e se num primeiro momento Jeanne não percebeu o motivo, logo o entendeu à medida que a funcionária não desviava o olhar do seu peito.

Aparecem mais funcionários e um segurança que afirma que a estudante tem de respeitar as regras., mas a amiga de Jeanne, que trazia vestido um top com o umbigo à mostra - segundo a estudante - podia entrar sem receber qualquer advertência. É sugerido a Jeanne que vista um casaco, que poderá tirar depois no interior do museu.

"Não quero vestir o casaco porque me sinto derrotada, obrigada, tenho vergonha, dá-me a impressão que estão todos a olhar para o meu peito, não sou mais do que o meu peito, sou apenas uma mulher sexualizada, mas quero entrar no museu ", diz Jeanne. Mas veste o casaco e entra no museu.

"Lá dentro, fotos de mulheres nuas, esculturas de mulheres nuas, visitantes de costas descobertas, com o umbigo à mostra, mas todas magros e sem peito. Pergunto-me se me teriam deixado entrar sem problemas com algumas das roupas que aquelas mulheres estão a usar ".

"Não sou o meu peito, não sou um corpo, a tua duplicidade de padrões não deve ser obstáculo ao meu direito de acesso à cultura e ao conhecimento", conclui a jovem.

A denúncia de Jeanne tornou-se viral nas redes sociais e o museu emitiu um breve comunicado.

"Tivemos conhecimento de um incidente com uma visitante quando tentava entrar no Musée d'Orsay. Lamentamos profundamente o sucedido e pedimos desculpas à pessoa envolvida, com a qual já entrámos em contacto", diz a nota.

Jeanne confirmou o contacto durante o qual a instituição confirmou que o que aconteceu "não é normal e não corresponde à sua política".

Aos media, o Museu de Orsay, citado pelo jornal Libération, enviou um comunicado onde frisa: "Pedimos à concessionária que reveja o texto com as regras que se encontra à entrada do museu".