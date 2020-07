Estado alemão adquire 23% da empresa que desenvolve vacina para o covid-19

O Estado alemão adquiriu uma participação de 23% na empresa biofarmacêutica CureVac, que tem uma das investigações mais desenvolvidas do mundo para a vacina contra o covid-19.

O executivo de Angela Merkl investiu 300 milhões de euros, que foram financiados pelo Banco de Crédito Alemão para a Reconstrução e Desenvolvimento (KfW).

O objetivo desta entrada do Estado alemão no capital social da empresa tem como objetivo "fornecer segurança financeira à empresa, sem influenciar as decisões nos seus negócios", para que sejam evitados investimentos estrangeiros suspeitos. Entre os quais está o anunciado desejo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em financiar esta empresa em troca da cedência dos direitos exclusivos da patente da vacina.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em junho, a CureVac, que é propriedade do presidente do clube de futebol Hoffenheim, recebeu autorização por parte do Instituto Paul Ehrlich para iniciar os ensaios clínicos da vacina em pessoas.

"Esta autorização é o resultado de uma avaliação meticulosa do potencial perfil risco-benefício da possível vacina. O teste de possíveis vacinas em pessoas é um marco importante no caminho para a aprovação de vacinas seguras e eficazes contra o covid-19", declarou aquela instituição no comunicado que validou as experiências médicas.

168 voluntários saudáveis ​​participam da primeira fase do estudo clínico, dos quais 144 vão receber a vacina desenvolvida pela CureVac, que é a segunda empresa alemã a avançar para a fase de testes em humanos, depois da BioNTech.