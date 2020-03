Especialista chinês estima que surto se vai alastrar mundialmente até junho

90 alunos em quarentena nas residências da Universidade do Minho

Numa conferência de imprensa em Cantão, sul da China, Zhong disse que o "foco na prevenção e controlo do vírus" passará para a importação de infeções oriundas do exterior, à medida que o surto se alastra por mais de uma centena de países.

O pneumologista, de 83 anos, disse ainda que a China prestará assistência a países onde o vírus está a propagar-se rapidamente, incluindo experiência em proteção e tratamento médico.

"Estima-se que o desenvolvimento do surto global perdurará até pelo menos junho próximo", disse Zhong, que desempenhou um papel importante no combate ao surto da Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SARS), ou pneumonia atípica, que atingiu o país entre 2002 e 2003.

O médico lembrou que a província de Guangdong, adjacente a Macau, e a segunda mais afetada pelo surto na China, tem fortes ligações ao exterior, o que torna necessário "fortalecer as medidas de inspeção nas fronteiras".

"Viajantes oriundos de países gravemente afetados pelo surto merecem atenção especial e devem cumprir quarentena", afirmou.

A China voltou esta segunda-feira a registar uma queda no número de novos casos de infeção.

Fora da província de Hubei, epicentro do surto e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, todos os quatro casos detetados são "importados" do Irão, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

Segundo os dados oficiais mais recentes, o número de mortos e infetados na China fixou-se nos 3.119 e 80.735, respetivamente.