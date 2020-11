Espanhol cria elevador anti-covid-19. Elimina o vírus e controla distanciamento social

Um inventor de Dénia (Alicante, Espanha) criou um elevador inteligente capaz de remover todos os vestígios de covid-19 do ar e das superfícies através de raios ultravioleta. Uma tarefa que executa em apenas um minuto assim que fica sem ocupantes.

José Roig era gerente de uma empresa de fabrico e instalação de máquinas para processamento de frutos secos quando a pandemia paralisou o negócio. Ele tentou perceber se a realidade espanhola era igual ao resto do mundo, na tentativa de encontrar mercados alternativos. E foi durante essa pesquisa que descobriu que Espanha é o país do mundo com mais elevadores por habitante: "Temos mais de um milhão de elevadores", destacou Roig, com base em dados da Federação Espanhola de Fabricantes de Elevadores (FEEDA), uma taxa acima de países como Alemanha ou Estados Unidos.

Com base nessa realidade, Roig, de 45 anos, desenvolveu um protótipo de elevador "anti-covid" com a tecnologia já utilizada pela sua empresa no setor agroalimentar, com base na pasteurização que elimina patógenos através de raios ultravioleta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E foi assim que criou o elevador anti-covid. O modelo de Roig usa aproximadamente 200 a 220 nanómetros de luz ultravioleta para desinfetar o elevador com segurança. E tudo "em menos de 1 minuto". O protótipo já foi patenteado e também inclui um mecanismo que impede que as portas fechem se as pessoas não cumprirem o distanciamento social, acionando o alarme caso haja mais pessoas do que as que mandam as regras.

Segundo o espanhol, este elevador inteligente pode ser especialmente útil em hospitais e escolas, além de residências particulares e até mesmo em áreas de uso comum, como as plataformas dos transportes públicos.

Roig pertence à família Borrell de Dénia, conhecida pelas mais de 40 patentes relacionadas com tecnologia. Só ele tem 14 invenções registadas. Desta vez aproveitou o plano de apoio aos inventores "Patentes contra a pandemia" para registar o elevador anti-covid.