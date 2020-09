Espanha com 71 mortes e 10.764 casos nas últimas 24 horas

O país tem mais 71 mortes com a doença notificadas nas últimas 24 horas, mais do dobro do que no dia anterior, aumentando o total de óbitos para 29.699. No entanto, o Ministério da Saúde sublinha que os contágios estão a baixar ou estão a estabilizar em metade das 50 províncias espanholas.

"Neste momento, a Espanha é o país com menor letalidade [em proporção da população] da União Europeia, juntamente com a Alemanha", disse hoje Fernando Simon, o epidemiologista chefe do Ministério da Saúde.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções, 3.841 nos números contabilizados hoje.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.141 pessoas, das quais 328 em Madrid, 161 na Andaluzia e 112 na Catalunha.