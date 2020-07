Escavações. Suspeito do rapto e morte de Maddie tinha uma cave secreta

A polícia alemã está a fazer escavações num lote de jardim perto de uma zona onde viveu o suspeito do rapto e morte de Madeleine McCann, Christian Brueckner, perto de Hannover, na Alemanha, e encontrou uma cave secreta no local. O suspeito ocupou aquele lote em 2007 e os vizinhos dizem que a casa que ficava por cima do porão foi demolida no final desse ano ou em 2008.

O local onde decorrem as escavações - que já duram há dois dias - está fortemente vigiado e encoberto por cercas altas colocadas pela polícia. O espaço aéreo por cima da zona onde decorrem as buscas foi interdito, avançam os jornais alemães.

No local estão cães especialistas em busca de corpos e equipamentos de informática - recentemente foram descobertos ficheiros pornográficos relacionados com Christian B., avança o Bild.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Hauke-Christian Dittrich / AFP

"Posso confirmar que as buscas estão a ser realizadas no decorrer das nossas investigações sobre o caso Maddie McCann", disse à AFP a responsável do Ministério Público de Brunswick, Julia Meyer, quando questionada sobre a ação da polícia que foi avançada pelo jornal local Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Amigo disse que Chrstian B. queria imitar Josef Fritzl e esconder a cave

A polícia revelou, em junho, que estava a investigar um alemão de 43 anos acerca do seu possível envolvimento no desaparecimento de Maddie, que tinha três anos em 2007, acreditando que o suspeito a terá matado.

Wolfgang Kossack, 73 anos, vizinho que mora no lote contíguo àquele outrora ocupado por Brueckner, contou ao Daily Mail que o suspeito do rapto e morte da criança britânica lhe disse que planeava regressar ao sul da Europa.

No mês passado, avança o jornal britânico, um ex-amigo de Brueckner alegou que o suspeito lhe tinha relevado que tinha uma cave numa propriedade diferente da sua morada e que queria ocultá-la tal como fizera Josef Fritzl, o homem que abusou sexualmente da filha e a prendeu durante décadas numa cave da sua casa.

© Hauke-Christian Dittrich / AFP

Kossack contou ainda que Christian Brueckner ocupava um lote de terreno destinado a hortas mas que nunca plantou ou tentou cultivar nada. Segundo o relato do antigo vizinho, o alemão passava os dias a beber cerveja e no lote existia apenas um pequeno casebre - com uma cozinha - debaixo do qual estaria a cave secreta. Outros relatos apontam para uma antiga adega que ficaria no piso inferior da pequena casa.

O vizinho recorda-se da carrinha do suspeito - uma VW Transporter - que era onde Christian B. dormia. O alemão não trabalhava, embora tenha dito a Kossack que era mecânico de automóveis.

Esta quarta-feira, mais de 100 agentes da polícia estão no terreno, perto de Hannover, com pequenas retroescavadoras a revolver a terra no local.

Um bloco de apartamentos na cidade alemã foi identificado como tendo sido a última morada conhecido de Brueckner em Hannover. O lote que ocupou - e que agora a polícia investiga - está localizado a uma curta distância de carro desse endereço, bem como do bar 'Havana Club' , que a polícia acredita ter sido frequentado pelo suspeito.

As autoridades alemãs divulgaram poucos detalhes sobre as escavações no lote de terreno onde foi encontrada a cave secreta, mas confirmaram que as buscas fazem parte da investigação à morte de Maddie.

© Hauke-Christian Dittrich / AFP

Questionado pelo jornal alemão Bild sobre a ligação de Brueckner ao terreno onde decorrem as escavações, o advogado do suspeito, Friedrich Fuelscher, disse que não poderia tecer comentários sobre a operação das autoridades, mas afirmou que o motivo da investigação naquele local será revelado "em breve".

O suspeito, que não foi identificado pela polícia, mas identificado pela imprensa alemã como Christian Brueckner, tem um histórico de crimes sexuais, incluindo pedofilia e violação. Atualmente está a cumprir uma sentença por tráfico de drogas em Kiel.

Brueckner pediu a libertação antecipada depois de ter cumprido dois terços da sentença e ainda aguarda a decisão.

No âmbito de outro processo, um tribunal em Brunswick já tinha condenado Brueckner a sete anos de prisão, em dezembro passado, pelo ataque a um turista norte-americano de 72 anos em 2005, também na Praia da Luz, mas ainda não existe uma sentença, uma vez que se aguardam as alegações dos advogados de defesa devido a questões técnicas relacionadas com a extradição do alemão.

© Hauke-Christian Dittrich / AFP

Segundo a polícia, o suspeito morou na região do Algarve entre 1995 e 2007 e ganhava a vida a fazer biscates na área onde Madeleine desapareceu. Também praticava furtos em quartos de hotel e apartamentos de férias.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento onde a família estava hospedada num resort na Praia da Luz, Algarve, a 3 de maio de 2007, alguns dias antes de comemorar o quarto aniversário, enquanto os pais jantavam com amigos num bar de tapas nas proximidades.

Apesar da enorme investigação internacional que se seguiu, nenhum vestígio de Maddie foi encontrado até à atualidade, nem ninguém foi acusado do desaparecimento da criança.