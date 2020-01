Empregada recebe gorjeta de 1800 euros. A conta do jantar era 20 euros

Danielle Franzoni, uma empregada de restaurante em Alpena, no estado de Michigan (EUA), entrou no ano de 2020 com uma surpresa das boas na carteira, No último dia do ano passado, atendeu um casal no restaurante onde trabalha e a conta era de 23 dólares, cerca de 20,5 euros. O espanto surgiu quando Danielle viu a gorjeta que deixaram: qualquer coisa como 2020 dólares, (mais de 1800 euros)

"Feliz Ano Novo", escreveu o casal anónimo na conta, onde também se lia a frase 'Desafio de gorjetas para 2020' (2020 Tip Challenge).O valor da gorjeta foi idêntico à numeração do ano que agora se iniciou.

Franzoni não queria acreditar e até perguntou ao chefe se não era bom demais para ser verdade: Mas a gorjeta era mesmo real. "Coisas destas não acontecem a pessoas como eu", disse Danielle Frazoni ao jornal Alpena News, citado pela CNN.

O ano de 2019 até foi difícil para Franzoni, mãe solteira de três crianças e uma toxicodependente em recuperação. Mudou-se para Alpena para "recomeçar" a vida, explicou a mulher, que há um ano morava num centro para sem-abrigo.

Com a generosidade dos clientes, Danielle já pode ver um futuro mais alegre e até já se mudou para uma nova casa. "Vou construir um futuro por causa disto", disse, pensando em recuperar a sua carta de condução e aplicar o resto do dinheiro no futuro dos filhos.

O ato generoso que levou Franzoni a receber 1800 euros parece ter semelhanças a outro desafio de gorjetas, o "Tip the Bill", que ganhou forma em 2018. Os clientes eram incentivados a dar uma gorjeta de 100% do valor da conta de forma a surpreender os funcionários que os atendiam.

Parece que a regra deste desafio de gorjeta para 2020 é manter o ano no total de dinheiro da oferta. O que torna o valor aparentemente alto. Mas há sempre formas de participar na gorjeta de Ano Novo sem exagerar. Franzoni disse ao Alpena Times que mais tarde deu ela própria uma gorjeta a um empregado que lhe serviu um jantar. Deixou 20,20 dólares. E assim cumpriu o desafio.