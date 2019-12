Eleições históricas no Reino Unido. Boris Johnson vota com o cão, longas filas e pacote suspeito

As assembleias de voto abriram às 07:00 de quinta-feira, no Reino Unido para as eleições legislativas antecipadas, convocadas pelo governo e cruciais para o processo de saída do país da União Europeia (UE). Junto a uma das mesas de voto, em North Lanarkshire, Escócia, foi encontrado um pacote suspeito. A polícia realizou uma explosão controlada e o pacote foi eliminado. Os eleitores que deveriam votar naquele local foram reencaminhados para outra mesa de voto.

Boris Johnson, primeiro-ministro e líder do Partido Conservador já exerceu o seu direito de voto na Methodist Central Hall,em Londres, na companhia do seu cão, Dilyn. Também Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, e a líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP, na sigla em inglês) e chefe do governo da Escócia, Nicola Sturgeon, já votaram.

As primeiras horas destas eleições históricas registam filas em várias assembleias de voto no Reino Unido, como mostram várias publicações nas redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Partido Conservador do primeiro-ministro, Boris Johnson, vai tentar recuperar uma maioria absoluta, perdida devido a expulsões e deserções de deputados insatisfeitos com o rumo do Brexit e também devido ao desentendimento com o aliado Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte.

No lado oposto, o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, lidera a oposição na tentativa de travar o acordo negociado por Johnson com Bruxelas para completar o processo de saída da UE até 31 de janeiro, prometendo renegociar os termos e submeter o resultado a referendo.

Os eleitores britânicos têm até às 22:00 (mesma hora em Lisboa) para eleger 650 deputados.

Desde 1923 que o Reino Unido não realizava eleições nacionais no mês de dezembro, quando os dias são mais curtos, frios e húmidos devido ao inverno.

Em atualização