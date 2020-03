Professora e mãe de jovem doente é o 31.º caso confirmado em Portugal. Portimão encerra escolas

No Algarve, após a confirmação de que uma professora contraiu coronavírus, foi decidido o encerramento da escola José Buísel, onde a mulher, internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa se encontra.

A paciente é mãe de uma jovem que foi diagnosticada no domingo para covid-19, e que também está internada no Curry Cabral, um dos hospitais de referência do país no que diz respeito a esta doença. A adolescente frequentava a escola secundária Manuel Teixeira Gomes, que também está encerrada.

A Escola Secundária da Amadora e a Escola Básica 2,3 Roque Gameiro, ambas na Amadora, também vão estar encerradas a partir de segunda-feira, até 20 de março, depois de identificados dois novos casos de coronavírus, anunciou a direção do agrupamento.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19. Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos entre mais de 110 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios. Itália é o pais europeu mais afetado com 7375 casos e 366 mortes. Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.