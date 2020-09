Donald Trump promete nomear uma mulher para o Supremo Tribunal "sem demora"

O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou que na próxima semana irá nomear uma mulher para substituir a juíza do Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg, que morreu na sexta-feira, aos 87 anos.

O rival democrata de Trump, Joe Biden, insiste que a decisão sobre a substituição só deve ser tomada depois das eleições presidenciais de 3 de novembro mas Trump já disse que vai nomear o sucessor de Ginsburg "sem demora".

"Irei fazer uma nomeação na próxima semana. Será uma mulher", disse Trump no comício da campanha eleitoral em Fayetteville, Carolina do Norte, no sábado. "Penso que deverá ser uma mulher porque, na verdade, gosto muito mais das mulheres do que dos homens."

Este será o terceiro juiz nomeado durante o mandato presidencial e Donald Trump - no total, o Supremo Tribunal é constituído por nove juízes com cargos vitalícios.

Entre as escolhas possíveis de Trump estão as juízas Amy Coney Barrett e Barbara Lagoa, atualmente em tribunais federais, cuja atuação já foi anteriormente elogiada pelo presidente.