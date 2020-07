Trump defende símbolos nacionais e denuncia "fascismo de esquerda" no 4 de Julho

O Presidente dos Estados Unidos abriu na sexta-feira as celebrações do Dia da Independência no Monte Rushmore, onde defendeu os monumentos do país, quando se vive um debate sobre racismo e símbolos nacionais.

"O Monte Rushmore [famoso pelos rostos de quatro ex-presidentes esculpidos na montanha] será para sempre um tributo eterno aos nossos antepassados à nossa liberdade", disse Donald Trump num estrado decorado com bandeiras norte-americanas e com o cenário de fundo do imponente monumento.

"Este monumento nunca será profanado. Estes heróis nunca serão desfigurados. O seu legado nunca será destruído", prometeu, enquanto os participantes aplaudiam e gritavam "USA, USA [EUA, EUA]".

Nos últimos dias, Trump criticou a remoção de estátuas e de símbolos confederados no meio de protestos raciais que se espalharam pelo país após a morte do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia branco.

Donald Trump no Monte Rushmore © SAUL LOEB / AFP

"A nossa nação está a testemunhar uma campanha implacável para apagar a nossa história, difamar os nossos heróis, apagar os nossos valores e doutrinar os nossos filhos", alertou.

O Presidente denunciou o que chamou de "revolução cultural de esquerda" - um movimento de "fascismo de esquerda radical" - e alertou que "foi orquestrada para derrubar a revolução americana".

"Ao fazer isso, eles destruiriam a mesma civilização que resgatou biliões da pobreza, doenças, violência e fome, e que levou a humanidade a novos patamares de realizações, descobertas e progressos", salientou o Presidente, para concluir: "Eles estão determinados a derrubar todas as estátua, símbolos e memória da nossa herança".

Segundo o líder dos EUA, que vai procurar a reeleição nas eleições de 03 de novembro, o objetivo dos manifestantes é "acabar com os Estados Unidos".

"Multidões furiosas estão a tentar derrubar as estátuas dos nossos fundadores, desfigurar os nossos monumentos mais sagra