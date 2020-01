Dois soldados americanos encontrados mortos em base aérea na Alemanha

Fações armadas no Iraque juntam-se e organizam frente antiamericana

Dois soldados norte-americanos foram encontrados mortos numa base aérea alemã na província de Renânia-Palatinado, no oeste do país.

Os dois soldados, ambos de 20 anos, foram encontrados mortos no final da tarde de quinta-feira num dormitório da base da Força Aérea de Spangdahlem, mas só esta segunda-feira a base militar informou do sucedido, acrescentando que as causas das mortes ainda são desconhecidas. Já foi iniciada uma investigação.

"É sempre difícil perder membros importantes da nossa equipa", disse no site da base militar o coronel David Epperson, que apresentou condolências às famílias das vítimas, que estavam desgnados para a manutenção de aeronaves.

A base de Spangdahlem conta com cerca de quatro mil soldados.