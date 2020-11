Disney perde 2425 milhões de euros devido à pandemia

São várias as áreas de negócios do grupo Disney que foram afetadas pela pandemia de covid-19, o que levou a empresa a registar perdas no valor de 2864 milhões de dólares (cerca de 2424 milhões de euros) no final do seu ano fiscal, em comparação com o ano passado em que a The Walt Disney Company apresentou ganhos de 11 054 milhões (cerca de 9356 milhões de euros), informou a empresa, citada pela EuropaPress.

Os parques de diversão, os cruzeiros e as estreias de cinema foram as áreas mais afetadas pelas restrições decretadas por vários governos para travar a propagação da covid-19. Como resultado destas medidas de combate à pandemia, o grupo Disney registou uma redução em 6% dos proveitos face ao ano anterior para 65 388 milhões de dólares (55 347 milhões de euros).

Negócio da televisão em ascensão, com destaque para a Disney +

Só o negócio dos parques de diversão afundou em 37% para 16 502 milhões de dólares (13 967 milhões de euros). Já em relação aos estúdios de cinema, o grupo apresenta uma redução de 13% pata 9 636 milhões de dólares (8156 milhões de euros)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No total, entre julho e setembro, o grupo registou perdas de 710 milhões de dólares (601 milhões de euros) e o volume de negócio diminuiu 23%.

Em sentido oposto, o negócio dos canais de televisão registou um aumento de 14% nas receitas para 28 393 milhões de dólares (24 036 milhões de euros). Já os serviços de subscrição registaram uma subida de 81% ao atingir 16 967 milhões de euros (14 362 milhões de euros).

Para estes valores positivos muito contribuiu a plataforma de streaming Disney +, lançada há um ano - chegou a Portugal em setembro deste ano -, que atingiu 73,7 milhões de assinantes. Somam-se ainda os 10,3 milhões de utilizadores do serviço pago da ESPN + e os 36,6 milhões de subscritores da Hulu.